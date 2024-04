DNCG : le PSG et l’OL font exploser le déficit de la Ligue 1

Comme tous les ans à cette période, la DNCG publie son rapport complet de la saison précédente, la 2022/2023 en l’occurrence. Un premier constat s’impose. Les chiffres ne sont pas bons, comme ce fut déjà le cas ces dernières années, mais vont tout de même dans le bon sens. Après avoir perdu 582 M€ en 2021/2022, les clubs de Ligue 1 accumulent cette fois 273 M€ de pertes. Si on dézoome un peu, on s’aperçoit également que l’OL (-99M€) et le PSG (-110 M€) concentrent à deux 77% de cette somme.

L’OM n’est pas en reste avec 12,7 M€ de pertes mais son déficit se réduit d’année en année (-91,5 millions en 2018/2019, -127 millions en 2019/2020, -76,3 millions en 2020/2021, -31 millions en 2021/2022). Au rayon des bonnes nouvelles, 8 clubs de l’élite sont parvenus à rendre des comptes dans le positif, dont le LOSC. Les Dogues ont conclu la saison précédente avec 30 M€ de bénéfices, devant Clermont (+14,9 M€), Lorient (+ 8,1 M€) et Lens (+3,2 M€). En Ligue 2, la perte totale s’élève à 8,5 M€ contre 19,5 M€ un an auparavant.