L’OL entre dans l’histoire de la Ligue 1

Depuis hier soir et la défaite du FC Lorient contre Paris, l’OL est officiellement maintenu. Après une première partie de saison plus que compliquée, les Lyonnais réalisent un nouveau record en Ligue 1. L’OL est devenu la première équipe de l’histoire de la Ligue 1 à se maintenir après n’avoir récolté que 7 points lors des 14 premières journées du championnat (depuis l’instauration de la victoire à trois points).

Dernier de Ligue 1 jusqu’à la 15e journée, l’OL est désormais en course pour arracher une qualification européenne, tout comme Rennes, l’OM et Reims. Les hommes de Pierre Sage ont également la finale de la Coupe de France à jouer en cette fin de saison, une première depuis 2012 et leur victoire contre Quevilly (1-0).