Le FC Barcelone travaille sur la piste Marco Verratti !

Xavi va continuer son aventure au FC Barcelone. L’annonce a été faite ce jeudi en conférence de presse. Pour convaincre le technicien espagnol de changer d’avis, la direction catalane a promis un mercato XXL avec des renforts sur toutes les lignes. Les postes à renforcer ont été ciblés. Offensivement, le Barça veut récupérer un ailier gauche capable d’être explosif et doué dans le un contre un. Dans ce sens, la presse italienne annonce que la priorité se nomme Khvicha Kvaratskhelia. L’attaquant géorgien du Napoli n’est pas sûr de vouloir continuer en Serie A. Et si le problème au poste de latéral gauche devra aussi être réglé cet été, Xavi a beaucoup insisté sur la nécessité de recruter rapidement au milieu de terrain.

Ce secteur, qui a longtemps été la force du club catalan dans ses plus belles années, a fait défaut quasiment toute la saison. Avec un Pedri qui ne cesse de faire des aller-retours à l’infirmerie, un Frenkie De Jong irrégulier et placé sur la liste des transferts, un Romeu décevant et un Gavi out après une grave blessure, Xavi a même dû composer avec Christensen dans ce rôle de sentinelle devant la défense. Alors pour la direction du Barça, la priorité sera de recruter un ou plusieurs joueurs à ce poste pour la saison prochaine. Et à en croire les informations de Sport, les Blaugranas ont plusieurs options pour recruter.

Une envie de revenir en Europe pour Verratti ?

Selon le média catalan, la première option est évidemment de frapper un grand coup sur le marché des transferts en n’hésitant pas à sortir un gros chèque pour une recrue dans ce secteur. Les noms de Joshua Kimmich, qui n’a jamais caché son envie de jouer au Barça un jour, et de Martin Zubimendi sont évoqués. Pour le joueur de la Real Sociedad, le montant demandé par son club a de quoi considérablement freiner les ambitions barcelonaises. Alors le Barça a une idée en tête pour son poste de numéro 6, celle d’aller récupérer un joueur qui évolue dans un championnat un peu plus exotique.

En effet, le Barça pense sérieusement à l’idée de tenter le coup avec Marco Verratti. L’international italien a quitté le PSG cet été pour le Qatar et Al-Arabi. Dans son nouveau club, l’aventure se passe plutôt bien puisqu’il a disputé 16 matches (sur 18) et délivré 7 passes décisives. Mais du haut de ses 31 ans, le milieu italien a encore des années de haut niveau à offrir et un retour en Europe (il a aussi négocié le droit de revenir en Europe 1 semaine par mois), dans un Barça qui l’a toujours convoité dans sa carrière, n’est pas si farfelu. Selon les informations du média catalan, Verratti n’est pas une piste très coûteuse et surtout un retour en Europe lui permettrait de revenir en sélection italienne à deux ans du Mondial. Alors le rendez-vous manqué entre Verratti et le Barça pourrait être enfin rectifié…