Inter - Barça : l’UEFA sort du silence après la polémique autour de l’arbitrage de Szymon Marciniak

Après l’élimination face à l’Inter Milan ce mardi lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions (4-3 ap), le FC Barcelone peine à digérer. «Oui, l’arbitre s’est trompé. Sur le troisième but de l’Inter, il y a faute sur Gerard Martin. Après je crois qu’il y a main. Mais il ne faut pas nous trouver d’excuses», avait d’ailleurs affirmé Ronald Araujo en zone mixte. Sur Instagram, Gavi se fendait lui d’un message bien plus fort. «C’est très dur, et encore plus quand on sait à quel point nous étions proches, culers (les supporters du Barça, NDLR). Ils ne voulaient pas qu’on atteigne la finale parce qu’ils avaient peur de la saison qu’on réalise».

La suite après cette publicité

Sévèrement critiqué, l’arbitrage de Szymon Marciniak a par ailleurs été dénoncé par la presse catalane. «Marciniak déterminé à mettre fin au rêve d’un Barça héroïque», titrait notamment Sport quelques heures après la rencontre. Contactée par Marca, l’UEFA a cependant estimé qu’il n’y avait "pas de problème" avec l’officiel du soir. Ce dernier pourrait même arbitrer la grande finale à Munich entre l’Inter Milan et Paris le 31 mai prochain…