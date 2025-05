FC Barcelone : Ronald Araujo sort du silence

Pointé du doigt après la défaite du FC Barcelone sur la pelouse de l’Inter (4-3, ap), Ronald Araujo suscite de gros doutes au sein du club blaugrana. Impliqué sur les deux derniers buts encaissés par les Catalans, le défenseur uruguayen a dû essuyer une énorme vague de critiques. Hier soir, il est sorti du silence.

La suite après cette publicité

«Je l’accepte et le reconnais. Je n’ai jamais été du genre à me cacher et je ne le ferai jamais. Cela fait mal d’être mis à l’écart, mais cela ne s’arrête pas là. Nous avons travaillé, nous nous sommes battus et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes dans une série très difficile. Cela n’a pas suffi et ça fait mal. Mais je ressens aussi de la fierté. Fierté de cette équipe, de mes coéquipiers, de l’écusson que nous représentons et de tous les Culé qui ont été à nos côtés à chaque étape. Durant cette année 2025, nous avons démontré notre mentalité de gagnants aussi en tant qu’équipe que chez les supporters. Le Clásico arrive et nous allons laisser nos âmes derrière nous. Nous sommes le Barça, nous reviendrons plus forts», a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.