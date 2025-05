Le FC Barcelone a de gros doutes sur Ronald Araujo

Une demi-finale de légende pour une performance dramatique. Six jours après un 3-3 explosif entre le FC Barcelone et l’Inter Milan en Espagne, les deux équipes se retrouvaient à Giuseppe-Meazza ce mercredi. Là encore, le scénario a été grandiose avec une victoire 4-3 en prolongation de l’Inter Milan. Un match marqué par la prestation chaotique de Ronald Araujo qui a hérité d’un 3/10 dans nos notes de la rencontre. Remplaçant Iñigo Martinez à la 75e minute, il a été coupable sur l’égalisation milanaise à la 90e +3 pour arracher la prolongation. Dépassé physiquement par Francesco Acerbi qui s’est empressé de marquer, il est également dominé par Marcus Thuram sur le but de la victoire inscrit par Davide Frattesi.

« Mauvais, c’est le moins que l’on puisse dire. Il est entré à la 76e minute pour une plus grande cause lorsque Íñigo a demandé un remplacement. Il a été clairement marqué sur le troisième but, où il n’a pas pris le dessus sur Acerbi, et sur le quatrième, où il a été totalement inefficace dans la surface. Malheureusement, ce n’est pas la première fois que le Charrúa « éjecte » l’équipe d’un match à élimination directe en Ligue des Champions. Beaucoup se souviennent encore de ce qui s’est passé il y a un an à Montjuïc contre le PSG», a notamment écrit AS après la rencontre. Il est vrai que c’est la deuxième fois de suite que le FC Barcelone sort en Ligue des Champions après une bévue de Ronald Araujo. L’an dernier contre le Paris Saint-Germain, il avait été expulsé suite à un tacle sur Bradley Barcola en position de dernier défenseur, ce qui avait initié la révolte des Franciliens.

Ronald Araujo est contesté

Après la rencontre en zone mixte, Ronald Araujo avait témoigné beaucoup d’agacement auprès d’un journaliste comme l’a rappelé Marca :

«tu penses que j’ai manqué de force ? Sur le premier but, je le marque, c’est la chance de l’attaquant qui met le ballon juste où il faut. Je suis devant… Et dans l’autre, c’est évident que je suis très fort en un contre un et que je dois être meilleur. Mais au football, s’il couvre, on peut résoudre l’action.» Un manque de remise en question qui fait écho aux propos de son ancien coéquipier Ilkay Gündogan il y a un an après la sortie contre le Paris Saint-Germain : «c’est difficile à dire… Mais dans ces moments cruciaux, il faut être sûr de vouloir prendre le ballon. Je ne sais pas s’il touche le ballon ou non… Je préfère encaisser un but ou même autoriser un face-à-face. Je ne sais pas s’il a récupéré le ballon ou non, mais je préfère donner au gardien l’occasion de le stopper ou à l’attaquant de marquer.»

Cette nouvelle déconvenue du FC Barcelone et de Ronald Araujo est en tout cas préoccupante pour l’état-major catalan. Prolongé en janvier dernier jusqu’en juin 2031 alors que le club était ouvert à une vente du côté de la Juventus, Ronald Araujo n’est que le troisième défenseur central de l’effectif derrière Pau Cubarsi et Inigo Martinez. Il n’a disputé que 23 matches cette saison. Selon Sport, ces déconnexions trop fréquentes inquiètent les Blaugranas au même titre qu’une baisse de son niveau. L’entrée de Ronald Araujo aurait été décidée par Hansi Flick uniquement, car Andreas Christensen était trop juste physiquement. Il est d’ailleurs estimé comme transférable en cas de bonne offre même si Hansi Flick compte tout de même sur lui. Pour autant, une vente prochaine n’est pas à exclure et Deco le rencontrera cet été comme le souligne AS. Ces nouvelles erreurs de Ronald Araujo pourraient donc lui être fatales selon ce que décidera la direction catalane…