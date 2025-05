Six clubs anglais en Ligue des Champions la saison prochaine

C’est officiel : la Premier League comptera six représentants en Ligue des Champions la saison prochaine, une première historique. En plus des cinq places déjà garanties via le championnat grâce au classement UEFA, Manchester United ou Tottenham, qui s’affronteront en finale de la Ligue Europa le 21 mai à San Mamés, offriront une place supplémentaire à l’Angleterre en cas de victoire.

Le vainqueur de la Ligue Europa sera automatiquement qualifié pour la prochaine édition, portant à six le nombre de clubs anglais en C1. Déjà champion, Liverpool sera accompagné de quatre autres équipes parmi Arsenal, Manchester City, Newcastle, Chelsea ou Nottingham Forest.