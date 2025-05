Real Madrid : c’est fait pour Xabi Alonso

Le Real Madrid prépare un changement d’ère. Selon Marca, Carlo Ancelotti quittera officiellement le club le 25 mai, après avoir enrichi son palmarès de quinze titres majeurs, dont trois Ligues des Champions et deux Liga. Le club madrilène et l’entraîneur italien ont convenu d’un départ à l’amiable, avec un hommage prévu pour clore son passage historique. Xabi Alonso, ancien milieu de terrain merengue et actuel coach du Bayer Leverkusen, a été choisi pour lui succéder. Il signera un contrat de trois ans avec un staff comprenant Sebas Parrilla comme adjoint et Alberto Encinas comme préparateur physique.

Xabi Alonso retrouvera le club au sein duquel il a remporté la Decima en 2014 et héritera d’un effectif déjà taillé pour l’excellence. Le Real Madrid envisage peu de bouleversements : un défenseur central, avec notamment le nom de Dean Huijsen, et un milieu de terrain sont prioritaires. Après son départ pour la sélection brésilienne en juin, Ancelotti laissera l’équipe à Santiago Solari pour disputer le Mondial des clubs, avant que Xabi Alonso ne prenne officiellement les commandes. Grâce à un « pacte de gentlemen » avec Leverkusen, son arrivée sera facilitée sans conflit entre les deux clubs.