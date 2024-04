Barça : Joan Laporta a promis un mercato fou à Xavi

C’est ce que l’on appelle un vrai retournement de situation. Il y a plusieurs mois maintenant, après une défaite subie face à Villarreal (3-5), Xavi Hernandez annonçait son départ du Barça. «Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que Culé, je ne peux pas permettre la situation actuelle. Nous en avons parlé avec le président Laporta et avec la direction sportive, en tant que Culé, je pense que le club a besoin d’un changement de dynamique. En pensant au club et aux joueurs, je pense qu’ils seront libérés et plus calmes», avait-il annoncé en conférence de presse. De quoi provoquer un véritable séisme en interne et surtout permettre à son équipe d’inverser la tendance. Car après cette annonce, la formation catalane avait enchaîné 13 rencontres sans défaite jusqu’à ce match retour face au PSG et donc cette élimination en quarts de finale de C1.

Entre temps, la direction du FC Barcelone avait tenté plusieurs fois de faire changer d’avis Xavi. Joan Laporta avait expliqué que personne n’incarnait mieux le Barça que Xavi et le projet devait continuer avec lui. Mais l’ancien capitaine emblématique des Blaugranas n’avait pas changé d’avis et la direction avait commencé à chercher d’autres entraîneurs. Mais voilà, le Barça n’est pas un club comme les autres. Après la semaine décevante marquée par l’élimination en C1 et la défaite lors du Clasico (3-2), Xavi a surpris son monde en changeant d’avis et en annonçant qu’il restait finalement à la tête du club. Dans une conférence de presse ce mercredi, la direction officialisait son maintien expliquant que les dernières réunions entre les différentes parties avaient porté leurs fruits.

Une première piste déjà activée

Dans ce sens, la presse catalane fait des révélations ce vendredi sur les sujets évoqués dans ces réunions. Au moment de l’annonce de son départ, Xavi avait beaucoup insisté sur le fait que le projet du Barça devait prendre une autre tournure, que le club devait avoir plus d’ambitions pour redevenir un grand d’Europe. Selon Sport, Deco et Laporta ont promis un gros mercato à Xavi cet été. Les postes à renforcer ont déjà été ciblés et Xavi attend donc des recrues au milieu de terrain mais aussi un ailier gauche performant dans le un contre un. Un défenseur gauche est aussi vivement souhaité par le coach espagnol. La direction a promis à Xavi de joueurs confirmés pour permettre d’enfin passer un cap. «Le club a assuré à Xavi qu’il y aurait des signatures importantes et qu’il y aurait des ventes pour les financer», écrit dans ses colonnes Sport.

Justement, le premier profil évoqué pour lancer le mercato 2024-2025 du FC Barcelone se nomme Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier géorgien du Napoli est très apprécié de Xavi et correspond parfaitement à ce qu’il recherche, à savoir un ailier gauche percutant et performant dans le duel offensif annonce la Gazzetta Dello Sport. Surtout, à 23 ans, ce dernier ne souhaite plus vraiment prolonger son aventure à Naples qui lui a pourtant proposé un meilleur salaire. Il souhaite changer d’air et le Barça veut donc frapper fort pour le récupérer. Mais il faudra avoir des finances solides car Aurelio De Laurentiis ne le bradera pas, au contraire.