Lille - OL : la désillusion de Jonathan David

Dans un match complètement fou au Stade Pierre-Moroy, l’Olympique Lyonnais a renversé le Lille OSC et s’est imposé in extremis (3-4). Pourtant, les Gones ont été largement dominés durant tout le match, et étaient menés 2-0 à la mi-temps, mais auront entièrement inversé la tendance en quelques minutes. Un scénario que ne comprennent même pas les Dogues, à l’image de Jonathan David.

«C’est difficile de comprendre. On savait que c’était dangereux, mais on avait le match en main. On a beaucoup reculé en deuxième mi-temps et on encaisse les buts. On arrive à reprendre l’avantage, après l’égalisation… mais c’est très difficile de réagir, à chaud. Je pense qu’on n’a pas assez pressé, ils étaient plus dans le confort. Il reste deux matches, on est quatrième. On va se concentrer sur la suite, mais ce match était très important», a expliqué l’attaquant de Lille, sur Prime Video.