Le groupe de l’OL au complet contre Strasbourg

L’OL a son destin entre ses pieds. Si ses lignes avaient été lues en décembre, on croirait que Lyon dispute ce dimanche une rencontre cruciale pour son maintien. Mais voilà, après un mercato hivernal réussi et un redressement sportif impressionnant sous l’égide de Pierre Sage, les Rhodaniens n’ont besoin que d’un nul contre Strasbourg pour s’assurer une saison 2024-2025 européenne. Et avant d’affronter le PSG en finale de Coupe de France, les Gones pourront compter sur un groupe sans absence majeure contre les Alsaciens.

En effet, dans un groupe de 21 joueurs divulgué ce dimanche matin, on peut voir que l’OL est au complet. Alors que Dejan Lovren manque à l’appel, la présence d’Adryelson avec les défenseurs est à noter. Au milieu de terrain, Pierre Sage pourra compter sur tous les joueurs qui ont été titulaires ces dernières semaines. L’attaque XXL de Lyon est également présente. Bref, toutes les forces vives seront prêtes pour la guerre ce soir au Groupama Stadium.