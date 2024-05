Metz-PSG : les raisons de l’absence de Kylian Mbappé

Ce dimanche, la Ligue 1 connaîtra son épilogue avec un multiplex lors de la 34e et dernière journée de la saison. S’il n’y a plus de suspense pour le titre, remporté par le Paris Saint-Germain depuis trois semaines, le club de la capitale doit se rendre sur la pelouse du FC Metz, pour le dernier match de la saison et avant son dernier grand rendez-vous, contre l’Olympique Lyonnais, en finale de Coupe de France (25 mai, à Lille).

La suite après cette publicité

Pour affronter des Grenats encore à la lutte pour le maintien, Luis Enrique a convoqué un groupe de 20 joueurs, avec de nombreux absents. Outre Lucas Hernández, Sergio Rico, Presnel Kimpembe, Vitinha et Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a décidé de se passer de Marquinhos, Vitinha, Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Selon les informations de Canal +, le manager parisien a décidé d’accorder 3 jours de repos, qui feront leur retour mardi après-midi. On ne reverra donc plus Kylian Mbappé en Ligue 1.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du PSG 2-0 rapporte 890€.