Lille - OL : les notes du match

Il y a encore quelques semaines, il était impossible de dire que ce LOSC-OL de la 32e journée de Ligue 1 compterait comme un choc pour l’Europe. Même si les Dogues visent la Ligue des Champions en fin de saison, les Gones, en souffrance durant une belle partie de la saison, aspirent à aller chercher l’Europe via le championnat. Pour ce faire, les deux équipes ont besoin d’un sans-faute d’ici à la fin de la saison. Donc forcément, en se rencontrant ce lundi, une grosse déception était à prévoir. Pour minimiser les chances d’être déçu, Pierre Sage alignait donc son onze type avec une attaque Nuamah-Lacazette-Benrahma. De l’autre côté, Paulo Fonseca faisait preuve d’audace en se privant d’Edon Zhegrova pour aligner Yusuf Yazici. Dès les premiers instants, la bataille tactique et technique était remportée par les locaux. Plus inspirés que leurs invités, les Nordistes se sont procurés les premières occasions mais Jonathan David butait sur un Lopes vif (5e). Asphyxiés pendant un quart d’heure, les Rhodaniens ont commencé à s’offrir leurs premières phases de possession au quart d’heure de jeu passé. Pourtant, ils ont concédé une ouverture du score logique. Seul après un coup-franc bien tiré par Yusuf Yazici, Bafodé Diakité ne se faisait pas prier pour ajuster une tête imparable et donner l’avantage à Lille (1-0, 21e). Quelques minutes plus tard, le virtuose turc devait céder sa place pour une blessure à la cuisse et Paulo Fonseca faisait entrer ce diable d’Edon Zhegrova. Dangereux d’entrée (27e), l’ailier kosovar doublait la mise juste avant la pause d’une frappe vicieuse au premier poteau (2-0, 37e). Sonnés, les Lyonnais sont rentrés des vestiaires avec de meilleures intentions.

Plus incisifs, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette et le capitaine rhodanien était proche de réduire l’écart (52e). Ayant une plus grande maîtrise de la possession et reprenant du poil de la bête et de la confiance suite aux ajustements tactiques de Pierre Sage, les Gones ont poussé mais Chevalier s’est encore interposé (63e). Finalement, l’abnégation lyonnaise a payé. Trouvé par Matic, Alexandre Lacazette a servi Benrahma qui n’a laissé aucune chance au gardien nordiste d’une superbe frappe du droit (1-2, 67e). Revigorés et encore plus dangereux suite aux entrées de Fofana, Cherki et Mangala, les Gones ont continué de pousser et leur détermination a encore porté ses fruits. Auteur d’une entrée encore convaincante, Mama Baldé a pris le meilleur sur Alexsandro pour servir Malick Fofana. Déjà décisif contre Monaco la semaine passée, le Belge égalisait dans le but vide (2-2, 82e). Mais alors que l’on croyait que les visiteurs avaient pris l’avantage psychologique, Lille a repris l’avantage au score. Encore seul sur corner cette fois, Bafodé Diakité s’offrait un doublé bienvenu pour les Nordistes (3-2, 86e). Et dans un stade Pierre Mauroy incandescent, on pensait Lyon mort. Cependant, il ne faut jamais enterrer l’OL en cette fin de saison. Adepte des retournements de situation, le club rhodanien a encore réalisé l’impensable. Trouvé par Maitland-Niles, Lacazette égalisait deux minutes après le but lillois. Survoltés, les Gones ont ensuite arraché la victoire grâce à l’entrant exemplaire Mama Baldé (3-4, 90+1e). Avec ce succès mémorable, les Gones grimpent à la 7e place et mettent toutes les chances de leurs côtés pour être européens en fin de saison. Lille, qui s’est éteint en seconde période, manque l’occasion de grimper sur le podium et peut nourrir d’amers regrets.

L’homme du match

- Lacazette (7,5) : malgré ses 34 ballons touchés, le capitaine lyonnais aura réussi à faire la différence. Muselé par la défense lilloise en première période, il aura réussi à créer du danger, avant de délivrer une belle passe décisive sur la seule action lyonnaise du début de seconde période et aura permis à l’OL d’égaliser en fin de match. Son 17e but de la saison. Dans un match où les deux équipes auront dominé, il est celui qui aura été le plus décisif de la soirée.

Lille OSC

- Chevalier (5) : très peu inquiété en première période, où il a surtout dû s’imposer dans les airs, le gardien français a eu plus d’arrêts à effectuer après la pause. Il a fait quelques parades décisives, mais est battu à quatre reprises dans le second acte, même s’il est difficile de lui reprocher grand-chose.

- Tiago Santos (4,5) : très offensif, le Portugais n’a pas oublié ses tâches défensives pour autant, surtout en première période où il s’est montré solide. Un gros volume de courses dans son couloir, n’hésitant pas à se projeter lorsqu’il le pouvait, même s’il a connu du déchet technique. Plus en difficulté comme ses coéquipiers en seconde période, il a été en retard sur Malick Fofana sur le deuxième but lyonnais.

- Diakité (6) : solide dans les duels, précis dans ses relances et buteur à deux reprises sur coup de pied arrêté, le défenseur a été au four et au moulin ce soir. Malgré une baisse de rythme dans le second acte comme toute son équipe et quelques errances dans son placement, il a été celui qui a réveillé son équipe sur le troisième but du LOSC, pour ce qui était le premier tir de son équipe depuis le retour des vestiaires. Il était même proche d’inscrire un triplé en toute fin de match.

- Yoro (4,5) : le jeune défenseur lillois s’est montré vigilant sur les incursions lyonnaises en coupant les transmissions, même s’il a été plus en difficulté dans le second acte. Il est bien revenu sur Lacazette dans une situation chaude dans la surface. Il est battu par l’agressivité de Mama Baldé en toute fin de match sur le quatrième but lyonnais.

- Ismaily (4) : l’expérimenté brésilien n’a pas été beaucoup sollicité en un contre un, bien aidé par les bons replis défensifs de Gudmundsson. Il est mal placé et couvre Nuamah sur la réduction du score lyonnaise. Il n’a pas été très impliqué offensivement non plus.

- Gomes (5) : le milieu de terrain anglais a été très actif dans l’entrejeu. Agressif sur le porteur du ballon - parfois trop -, Angel Gomes a, comme Bentaleb, été le fer de lance de son équipe. Son jeu long a permis à plusieurs reprises de trouver soit Gudmundsson, soit Zhegrova dans la profondeur. Bentaleb et lui ont eu beaucoup plus de mal après la pause pour remettre du rythme.

- Bentaleb (5,5) : le quarterback du LOSC a, une nouvelle fois, fait étalage de sa vista et de sa qualité de passe. Peu de déchet, indispensable pour l’équilibre de son équipe, l’Algérien a été bon ce soir, même s’il a baissé le rythme en seconde période, comme l’ensemble de ses coéquipiers.

- Gudmundsson (5,5) : titulaire dans le couloir gauche, le Suédois s’est beaucoup donné. Il a été impliqué sur la première alerte côté lillois en récupérant un ballon haut, symbole de son agressivité durant toute la rencontre. Il a cédé sa place sur blessure après un coup reçu sur la cheville. Remplacé par Cabella (56e)

- Haraldsson (4) : positionné en numéro 10, l’Islandais s’est surtout installé entre les lignes du 4-1-4-1 de l’OL, laissant le soin à ses deux compères de l’entrejeu d’organiser les offensives. Mais il n’a été que trop peu trouvé par ses coéquipiers, malgré sa volonté de se montrer. De bonnes initiatives, mais des petites imprécisions techniques qui l’ont empêché d’être décisif.

- Yazici (non noté) : passeur décisif pour Diakité, le Turc a rapidement cédé sa place sur blessure (25e minute) à Zhegrova (6,5). Dès son entrée en jeu, il a fait ce qu’il sait faire de mieux : percuter, rentrer dans l’axe et tirer. Nommé pour le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1, le Kosovar a montré aux supporters et à son entraîneur son talent en faisant le break après un beau travail de récupération de Jonathan David. Il a été beaucoup moins trouvé en seconde période, et est même sorti, remplacé par Alexsandro (74e), battu sur le deuxième but, et absent du marquage de Lacazette sur le troisième. Une entrée décisive, mais dans le mauvais sens du terme.

- David (5) : le Canadien a eu la première occasion du match, bien arrêtée par Lopes. Mais comme à son habitude, il s’est beaucoup investi dans le jeu de son équipe, tant offensivement que défensivement, comme sur le deuxième but lillois inscrit par Zhegrova où il récupère le ballon avant d’être passeur décisif. Il a en revanche passé la seconde période à courir derrière le ballon.

Olympique Lyonnais

- Lopes (4) : une première parade décisive devant David (5e), puis une claquette importante devant Zhegrova (27e). Mais malheureusement, il ne peut rien sur la tête puissante de Diakité et a été gêné par Caleta-Car sur la frappe rasante de Zhegrova. En seconde période, il effectuait deux arrêts importants et encaisse encore un but de la tête de Diakité.

- Tagliafico (4) : très peu de choses à dire sur la première période de l’Argentin, qui n’aura pas eu vraiment le temps de s’exprimer, étant donné que le danger est surtout venu de l’autre côté du jeu. Avec 39 ballons joués et 4 duels gagnés, il a cédé sa place à la mi-temps pour un réajustement tactique à la place de Maitland-Niles (7) : l’Anglais a été impliqué sur la réduction du score de Benrahma, avant de délivrer un superbe centre pour le but de Lacazette. Son entrée aura tout changé.

- O’Brien (3) : si l’OL aura réussi à encore réagir, c’est aussi parce que les problèmes défensifs sont toujours présents. Souvent en difficulté dans le placement, O’Brien aura déçu dans les duels aériens. Et s’il n’est pas impliqué directement sur les trois buts concédés, son marquage sur les coups de pieds arrêtés soulève une question. La sortie de Zhegrova lui aura fait beaucoup de bien.

- Caleta-Car (4) : à l’instar d’O’Brien, il est également fautif sur le marquage aux coups de pieds arrêtés. Mais il ne peut rien faire non plus sur le deuxième but concédé. Plus juste que son partenaire de la défense centrale, il aura réalisé une belle intervention devant David (62e) et aura réussi trois interceptions importantes. Un secteur défensif à retravailler.

- Mata (5,5) : un début de match raté où il a été trop passif défensivement. Gudmundsson en a d’ailleurs profité pour créer du danger, à l’image de ce bon centre obtenu pour David (5e). Le latéral lyonnais est monté en puissance au fil du match en délivrant un très bon centre pour Lacazette (31e), avant d’être plus en maîtrise en seconde période. Et surtout, d’offrir un superbe centre pour le but victorieux de Mama Baldé.

- Tolisso (4) : à l’image du bloc lyonnais, le Champion du monde 2018 aura été dépassé par les événements. Il n’aura rien pu montrer durant la première période et n’aura gagné que deux duels durant la seconde. Un match compliqué face à un milieu de terrain lillois qui aura surpassé celui de l’OL. Remplacé par Mangala (67e)

- Matic (3,5) : sans doute le milieu lyonnais qui aura eu le plus de mal dans cette partie. Techniquement, il n’aura pas été au niveau en faisant beaucoup d’erreurs dans les passes. Mais sa partie a basculé après une relance catastrophique qui a terminé dans les pieds de David, amenant au deuxième but. Sa partie a été sauvée par un très bon ballon dans les pieds de Maitland-Niles, à l’origine de la réduction du score lyonnaise. Remplacé par Cherki (68e), encore précieux.

Caqueret (5,5) : forcément moins en vue que d’habitude en première période, il aura été important dans le second acte avec une justesse technique qui aura fait la différence. Un match à double vitesse pour le milieu de terrain des Gones.

- Benrahma (5,5) : l’Algérien a disputé l’une des parties les plus compliquées depuis son arrivée à Lyon. Beaucoup de centres manqués en début de match, des coups de pieds arrêtés manqués et plus d’un ballon perdu sur deux joués. Benrahma n’avait pas réussi à faire la différence pendant une heure de jeu, mais son talent lui a permis d’inscrire une superbe frappe enroulée pour remettre l’OL dans le match. Remplacé par Fofana (67e), encore décisif, puisqu’il a égalisé pour l’OL !

- Lacazette (7,5) : voir ci-dessus

- Nuamah (3) : à l’instar de Benrahma, il n’aura pas eu l’impact attendu tout au long de la partie. Beaucoup d’imprécisions techniques, notamment dans les centres (4 ratés) et aucun dribble réussi. Il a tenté une belle frappe au but, bien détournée par Chevalier (65e). Mais cela était trop peu. Remplacé par Mama Baldé (79e), qui, en une action, a fait ce que devait faire Nuamah en délivrant une passe décisive pour Fofana, après une belle percée. Avant d’inscrire le but de la victoire dans les arrêts de jeu. Véritable facteur X.