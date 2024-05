Le vestiaire du Barça veut la tête de Xavi, Chelsea va faire sauter la banque pour une pépite brésilienne

Xavi sous pression

Dans les médias catalans, il est question de l’avenir de Xavi sur toutes les premières pages. Le principal concerné a déclaré en conférence de presse qu’il ne se sent pas menacé. Avec la réception du Ray Vallecano en début de soirée, l’enjeu est maximal. Le Barca doit sécuriser la 2e place pour ainsi disputer la prochaine Supercoupe d’Espagne. Une réunion entre Laporta et Xavi est prévu demain. Mundo Deportivo révèle que le nom de Thiago Motta a été glissé en interne pour succéder à Xavi. Voir l’entraineur espagnol rester paraît être compliqué, surtout quand on voit sa relation avec ses joueurs d’après les informations de Sport. Par l’intermédiaire de leur agent, Robert Lewandowski, Joao Felix ou encore Ronald Araujo ont fait savoir leur mal-être concernant la gestion de Xavi. Le Catalan ferait preuve parfois d’une trop grande démonstration de force et ses choix sont illisibles.

Allegri et la Juve, c’est fini !

Massimiliano Allegri est au cœur de l’actualité en Italie. Pour la Gazzetta Dello Sport, il est question d’un bras de fer entre la Juventus et le technicien. Sous contrat jusqu’en 2025, Allegri doit encore percevoir 7M€ d’euros du club Turinois. La Juve a une stratégie pour ne pas payer cette somme. Après son comportement assez fou lors de la finale de Coupe d’Italie et ses contestations auprès des arbitres, La Juve accuse Allegri que son comportement constitue une violation grave du principe de loyauté. Si c’est reconnu comme tel, la Juve n’aura pas a payer ses indemnités. Une économie bienvenue et qui permettra d’avoir plus de marge de manœuvre pour une possible arrivée de Thiago Motta. Le quotidien au papier rose évoque une réunion prévue entre l’ancien parisien et la direction des Bianconeri.

Chelsea mise sur l’avenir

Le club londonien est proche d’un accord avec Palmeiras pour signer Estevao Willian. D’après le Mirror, les Blues avaient des représentants dans les gradins mercredi pour regarder l’attaquant de 17 ans jouer contre Independiente del Valle. Le club a déjà négocié avec le joueur et s’apprête à formuler une offre proche de 65M€, que devrait accepter le club brésilien. L’attaquant de 17 ans rejoindra les Blues en 2025, après ses 18 ans. Il est décrit comme le nouveau Messi.