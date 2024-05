OL : les franches confidences de Malick Fofana sur son arrivée à Lyon

En quelques mois, Malick Fofana est déjà rentré dans le cœur des supporters de l’OL. Affichant un état d’esprit irréprochable, que cela soit dans la peau d’un titulaire ou d’un remplaçant, l’ailier belge de 19 ans rayonne aussi par ses enjambées fulgurantes. Déjà décisif avec les Gones (4 buts en 19 matches), le natif d’Aalst a également marqué des buts très importants comme face à Nantes, Monaco ou encore Lille dernièrement. Recruté pour 17 millions d’euros cet été, Fofana justifie pour l’instant le montant de son transfert alors qu’un statut de titulaire en puissance semble lui tendre les bras. Forcément, l’intéressé ne doit pas regretter sa décision hivernale de quitter la Gantoise pour le Rhône.

Interrogé sur son choix de quitter son club formateur par le média Eleven Belgium, Fofana a confirmé qu’il était très satisfait de sa décision : «en réalité, je n’avais pas l’intention de partir mais quand j’ai entendu l’intérêt pour moi, je me suis dit qu’il était temps de franchir une nouvelle étape. Quand on a une telle opportunité, c’est difficile de refuser, alors j’ai saisi ma chance. C’est à moi de prouver ce que je vaux et de mettre toutes les chances de mon côté. J’ai franchi ce cap. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, à la fin c’est toujours le joueur qui prend la décision. Je pense que j’ai fait le bon choix et j’en suis très heureux.» Des mots élogieux qui devraient plaire entre Rhône et Saône.