L’OL et Rennes sur Salih Ozcan, pas l’OM

Cet été, les clubs de Ligue 1 s’activent dans tous les sens pour se renforcer et notamment au poste de milieu de terrain. Et un profil est sur le marché actuellement et suscite l’intérêt de plusieurs clubs : Salih Özcan. L’international turc (22 sélections) du Borussia Dortmund est un profil très intéressant qui pourrait bien quitter la Bundesliga dès cet été.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, contrairement aux dernières rumeurs, Salih Özcan n’est pas du tout lié à l’Olympique de Marseille. L’OM n’a pas montré d’intérêt pour le joueur au contraire de Rennes, mais aussi de l’OL. Les deux clubs observent le joueur tout comme des clubs saoudiens et turcs.