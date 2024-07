OL : ça s’agite autour de Jake O’Brien

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais faisait jouer son réseau et créait la surprise en annonçant l’arrivée de Jake O’Brien. Avec une trentaine d’apparitions dans les chaussettes sous les couleurs du RWD Molenbeek, “club-ami” de la galaxie Eagle Football depuis la prise de pouvoir de John Textor, le défenseur irlandais débarquait dans l’anonymat le plus total entre Rhône et Saône. Loin d’être la recrue la plus attendue par les supporters lyonnais, le joueur formé à Cork City et passé par Crystal Palace a progressivement acquis le public rhodanien à sa cause. Malgré les difficultés rencontrées par l’OL en championnat sous la houlette de Fabio Grosso, l’Irlandais a gagné ses galons de titulaire à la sueur de son front, mettant en exergue sa solidité dans les duels aériens et sa qualité de relance.

La suite après cette publicité

Malgré le départ de l’Italien, combiné à l’intronisation de Pierre Sage sur le banc des Gones, Jake O’Brien a conservé son statut au sein de l’arrière-garde lyonnaise, comptabilisant 32 titularisations pour 5 buts et 2 passes décisives. Une réussite inattendue pour le natif de Cork, lui-même surpris par son intégration express à Lyon. «Quand je suis arrivé, je pensais être un joueur de rotation ou partir en prêt. Mais au fond de moi, je savais que si on me donnait ma chance, je la saisirais», concédait-il en avril dernier au micro de Prime Video. Loin d’être étranger à la remontée fantastique des Gones au classement, qualifiés pour la Coupe d’Europe la saison prochaine, le colosse d’1,97m a vu sa cote de popularité grimper en flèche.

À lire

Amical : l’OL tombe en fin de match contre St. Pauli, Brest perd aussi

Brentford a contacté l’OL, Everton reste à l’affût

Le mercato estival à peine ouvert, Jake O’Brien s’est retrouvé dans les petits papiers de plusieurs clubs anglais. Comme nous l’évoquions en juin dernier, West Ham avait ciblé l’international irlandais (2 sélections) comme plan B en cas d’échec sur la piste menant à Max Kilman. Tandis que les Hammers se sont retirés du dossier après avoir bouclé la signature du défenseur de 27 ans en provenance des Wolves, un nouveau pensionnaire de Premier League s’est joint à la course pour le défenseur lyonnais. Selon nos informations, il s’agit de Brentford. En quête d’un renfort défensif, les Bees ont coché le nom de l’ex-joueur de Crystal Palace et ont d’ailleurs contacté l’OL et le joueur de 23 ans pour étudier la possibilité d’un transfert cet été.

La suite après cette publicité

Or, le dernier 16e du championnat d’Angleterre n’est pas seul dans l’affaire puisqu’Everton reste intéressé par le profil de Jake O’Brien. L’hiver dernier, le club de la Mersey avait déjà sondé le principal concerné et envisageait de l’intégrer dans l’équation en cas de départ de Arnaut Danjuma, à l’époque ciblé par les dirigeants rhodaniens pour venir étoffer l’attaque de l’OL. Selon nos dernières discrétions, les Toffees n’ont pas abandonné l’affaire et pourraient rapidement se joindre à la bataille pour l’Irlandais. Il convient désormais de savoir si l’OL sera enclin à se séparer d’un joueur qui semble être toujours dans les plans de Pierre Sage pour la saison à venir.