Mercato : l’OL doit vendre 12 joueurs !

Cet été, l’Olympique Lyonnais a déjà mis - plus ou moins - 100 millions d’euros sur la table. Une somme conséquente, surtout dans un contexte difficile pour les clubs français, avec cette incertitude autour de la vente des droits TV. Moussa Niakhaté, Abner, Georges Mikautadze sont ainsi venus renforcer l’effectif de Pierre Sage, alors que les options d’achat d’Orel Mangala et de Saïd Benrahma ont été levées.

Une énorme somme déboursée donc, mais qui force l’OL à se séparer de nombreux éléments. Déjà, parce que l’effectif est désormais très conséquent, mais aussi parce que le club avait affirmé à la DNCG qu’il allait vendre pour 100 millions d’euros, alors que seul Skelly Alvero a été vendu au Werder Brême pour un peu moins de 5 millions d’euros. Selon L’Equipe, l’OL compte faire passer son groupe pro de 35 à 27 joueurs dans les semaines à venir, et il y a déjà de gros candidats à un départ.

Beaucoup de candidats à un départ

Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Florent Sanchez et Amin Sarr, présents dans le loft, sont ainsi invités à se trouver un club rapidement. Pour l’instant, il ne semble pas y avoir eu d’avancées pour leur avenir. Dans le cas du défenseur croate, comme dans celui d’Anthony Lopes, l’OL pourrait proposer une résiliation à l’amiable, afin de faire des économies sur leur salaire conséquent. Mais il n’y a pas que des joueurs considérés comme indésirables ou peu importants qui pourraient plier bagage rapidement.

Comme révélé par nos soins, Rayan Cherki devrait s’envoler pour le Borussia Dortmund, alors que Jake O’Brien est sur le point de revenir en Premier League, où Everton, Brentford et les Wolves le convoitent, comme annoncé hier. Enfin, Maxence Caqueret, Gift Orban, Nicolas Tagliafico et Saël Kumbedi ont des clubs qui sont intéressés par leurs services, et des offres pourraient arriver sur le bureau des dirigeants lyonnais rapidement.