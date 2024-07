L’OL a quasiment acté le départ de Jake O’Brien

Un an après son arrivée à l’OL, Jake O’Brien (23 ans) devrait déjà s’envoler vers d’autres horizons. Titularisé à 32 reprises cette saison (5 buts, 2 passes décisives), l’international irlandais s’est érigé au rang des indiscutables de Pierre Sage. Une réussite évidente, pour un joueur arrivé en provenance de Crystal Palace contre 1 million d’euros un an plus tôt. D’ailleurs, les prestations du golgoth d’1m97 ne laissent aujourd’hui pas indifférent en Angleterre.

Ces dernières heures, nous vous révélions un intérêt prononcé de Brentford pour le joueur, mais aussi d’Everton et de Wolverhampton. D’autres clubs de PL se sont également positionnés. Et visiblement, de l’eau a depuis coulé sous les ponts, puisque nous sommes désormais en mesure de vous confirmer que le départ du joueur est quasiment acté. Lyon ne veut pas prendre de risques et l’a préservé ce mercredi lors de la rencontre amicale perdue face à St Pauli (1-0). Tout devrait s’accélérer dans les prochains jours pour l’Irlandais, qui a l’embarras du choix et prendra la décision de son futur club.