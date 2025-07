Ivan Rakitić va devenir directeur sportif !

Ivan Rakitic met un terme à sa brillante carrière. L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et du Séville FC a raccroché les crampons. L’information a été confirmée par Gonzalo García, entraîneur du Hajduk Split, dernier club du joueur croate, auprès de Nova TV : «Rakitić a mis un terme à sa carrière.» Un moment avait déjà semé le doute. Lors de son dernier match face au Rijeka, Rakitić était resté seul sur le banc après le coup de sifflet final, comme s’il faisait ses adieux. Mais pour lui, l’aventure avec le football ne s’arrête pas là.

Selon AS, l’ancien international croate s’apprête à entamer une nouvelle étape. Il deviendra directeur sportif adjoint du Hajduk Split, aux côtés de Goran Vucevic, récemment nommé au conseil d’administration. «Il est intelligent, a de bonnes idées et comprend parfaitement le football. Mais il traverse une période délicate… La transition entre les crampons et le costume n’est jamais évidente», a confié l’entraîneur Gonzalo García. Désormais en coulisses, Rakitić pourra mettre à profit son expérience et son aura internationale pour guider le club vers de nouvelles ambitions.