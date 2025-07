Maroc : Faouzi Lekjaa annonce la couleur pour la CAN

Après avoir réalisé une Coupe du Monde 2022 incroyable avec une place en demi-finale, le Maroc fait figure de favori pour la prochaine CAN qu’il jouera à domicile de décembre 2025 à janvier 2026. L’homme fort de cette sélection est évidemment le Parisien Achraf Hakimi, capitaine du Maroc. Les Lions de l’Atlas peuvent aussi compter sur plusieurs cadres comme Bounou (Al-Hilal), Amrabat (Fenerbahçe) ou encore Mazraoui (Manchester United).

Le Maroc est actuellement l’une des sélections les plus en forme d’Afrique et cela interroge sur l’ambition du Maroc pour cette CAN. Que doit viser l’équipe nationale de Walid Regragui ? «Nous sommes la première nation africaine depuis plus de deux ans, douzième au niveau mondial, nous avons un groupe composé de talents de haut niveau, avec un capitaine que vous connaissez bien. Nous avons le potentiel pour aller chercher cette CAN, après la première glanée en 1976. On n’est pas dans le rêve, on est dans l’ambition légitime», a déclaré Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération royale marocaine de football, dans le quotidien L’Équipe.