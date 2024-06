Le Borussia Dortmund grand favori pour Rayan Cherki

Ce n’est un secret pour personne, Rayan Cherki est sur le départ et son avenir ne semble plus vraiment s’écrire du côté de l’OL. Le jeune joueur formé au club n’avait d’ailleurs pas manqué de dire, à demi-mot, au revoir aux supporters. Et la proposition de prolongation de contrat faite par John Textor et la direction lyonnaise (contrat jusqu’en 2028, mais avec une réduction de salaire) n’a rien changé pour le joueur qui se rapproche donc plus que jamais d’un départ.

Dans ce sens, nous vous révélions il y a quelques jours que l’intérêt du PSG était concret dans ce dossier et avait même formulé une offre de 15 millions d’euros bonus compris qui avait été accepté par le PSG. Mais le club de la capitale n’était pas le seul à vouloir récupérer Rayan Cherki. Du côté de la Bundesliga, c’est le Borussia Dortmund qui avait jeté son dévolu sur le joueur de 20 ans. Le club allemand suit depuis deux ans le natif de Lyon et se voit bien réussir à développer pleinement son talent.

Le Borussia Dortmund a une longueur d’avance

Et ces dernières heures, la situation a évolué positivement pour le club allemand. Selon nos informations, le Borussia Dortmund a désormais pris une bonne longue d’avance sur le PSG concernant le recrutement de Rayan Cherki. Le finaliste malheureux de la dernière Ligue des champions est même le grand favori pour l’accueillir cet été. De son côté, le PSG continue d’insister pour tenter de le convaincre de rester en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes.

Mais la tendance est clairement à un départ du côté de l’Allemagne. L’occasion pour le joueur d’enfin lancer sa carrière ? Possible dans un championnat réputé pour développer les jeunes talents français. Ousmane Dembélé, Kolo Muani, Moussa Diaby ou encore Kingsley Coman avaient bien réussi à briller en Allemagne. Ce transfert pourrait permettre à Rayan Cherki d’exploiter enfin tout son talent, lui qui a terminé la saison lyonnaise avec 3 buts et 9 passes décisives en 39 matches.