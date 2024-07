Amical : l’OL tombe en fin de match contre St. Pauli, Brest perd aussi

Après des succès contre Chassieu-Décines (7-0) et WSG Tyrol (3-2), l’Olympique Lyonnais poursuivait sa préparation avec un duel contre le FC Sankt Pauli. Face au club promu en Bundesliga, les Gones ont bien débuté le match avec une occasion de Gift Orban qui fuyait de peu le cadre (8e) et une tentative d’Abner qui heurtait le poteau (19e). Par la suite, les débats se rééquilibraient un peu plus, mais cela ne suffisait pas à départager les deux équipes qui rentraient aux vestiaires sur un score de parité nul et vierge.

Après la pause, Sankt Pauli revenait fort à l’image de Connor Metcalfe qui obligeait Anthony Lopes à la parade (58e). Reculant petit à petit, les Lyonnais terminaient moins bien la rencontre. Elias Saad d’un joli enchaînement du gauche allait d’ailleurs trouver le poteau (85e). Jeune entrant, Marwin Schmitz allait finalement punir les Lyonnais d’une frappe limpide (87e) en toute fin de match. Une première défaite pour l’OL dans sa préparation. L’équipe de Pierre Sage tentera de rebondir mercredi prochain face au Torino. Dans le même temps, Brest a également disputé un match amical contre Laval. Les Bretons se sont inclinés 1-0.