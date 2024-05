L’avis fort d’une légende du Real Madrid sur Kylian Mbappé

C’est une question de jours avant que Kylian Mbappé ne soit officiellement un joueur du Real Madrid. L’attaquant du Paris Saint-Germain partira libre cet été comme il l’a annoncé, et va rallier la capitale espagnole. L’annonce devrait intervenir après la finale de Ligue des Champions, le 1er juin prochain. En attendant la signature, les commentaires sur ce transfert se succèdent. Une légende de la Casa Blanca a pris la parole sur ce sujet, lors d’un entretien accordé à Marca. Joueur entre 1997 et 2002, Aitor Karanka a fait l’éloge de l’international français de 25 ans.

«Je ne sais pas si c’est ce dont il a besoin, mais c’est ce que je ferais pour n’importe quelle équipe au monde. De plus, s’il vient au Real Madrid, il sera éligible au Ballon d’Or, si possible, encore plus qu’aujourd’hui. À mon avis, il est actuellement le meilleur joueur du monde et il apporterait d’autres choses à l’équipe», a confié l’Espagnol à propos du capitaine de l’équipe de France.