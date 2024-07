Real : l’état physique de David Alaba inquiète

David Alaba n’a plus joué avec le Real Madrid depuis sa blessure au genou en décembre dernier contre Villarreal. De retour au centre d’entraînement des Merengues, depuis le 15 juillet, il se trouve dans une situation compliquée. D’après Relevo, le défenseur de 32 ans a fixé un retour à la compétition en octobre. Mais les Madrilènes sont plus pessimistes et ne pensent pas qu’il sera prêt. L’Autrichien n’est pas encore sur le terrain et s’entraîne toujours dans les installations de Valdebebas.

La suite après cette publicité

Le média espagnol rapporte également que le club présidé par Florentino Pérez n’a pas abandonné l’idée d’attirer un autre défenseur central. Après l’échec Leny Yoro, le Real réfléchit à rapatrier Mario Gila. L’Espagnol de 23 ans, formé à Madrid, évolue à la Lazio depuis 2022. Les champions d’Europe en titre disposent une clause de rachat estimée à huit millions d’euros.