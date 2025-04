Real Madrid : 4 joueurs ont poussé une gueulante dans le vestiaire !

C’est une défaite qui risque de laisser des traces. Mardi soir, le Real Madrid s’est lourdement incliné sur la pelouse d’Arsenal, avec une défaite 3-0 contre les Gunners. Un échec qui condamne les Madrilènes à un nouveau miracle européen, alors que le contenu de la rencontre inquiète presque plus les fans et les médias que le résultat du match en lui-même.

Un duel pendant lequel de nombreux joueurs sont passés à côté, à commencer par les stars de l’équipe. Ils sont très peu à se sauver, et Courtois, malgré les trois buts encaissés, est peut-être le seul Madrilène qui a pu monter dans l’avion de retour pour Madrid sans avoir trop de choses à se reprocher. Kylian Mbappé et Vinicius Jr eux ont été particulièrement mauvais et souvent invisibles pendant la partie, et tous deux savent qu’ils vont devoir faire bien mieux la semaine prochaine, devant leur public au Santiago Bernabéu. Un retour que les Merengues comptent logiquement gagner, et les stars de l’équipe ont déjà fait passer un message.

Les tauliers montent au créneau

Comme l’a expliqué El Chiringuito de Jugones, il y a eu une grosse réunion dans le vestiaire après le match. Quatre joueurs ont pris la parole, dès que tout le monde s’est retrouvé en petit comité dans le vestiaire : Fede Valverde, Vinicius Jr, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Ils ont notamment reproché à l’équipe un manque de caractère et d’attitude flagrants. « Qu’est-ce qu’il se passe ? Ce n’est pas possible », se sont-ils emportés.

Les remontrances passées, les quatre tauliers de l’équipe ont ensuite tenu à remotiver et rebooster leurs partenaires. « On doit montrer qui on est, on est le Real Madrid », aurait notamment lancé un de ces quatre joueurs pour haranguer les joueurs, évoquant la grandeur du club et le besoin de faire honneur à l’écusson et au maillot. Une scène pendant laquelle tous les autres membres de l’effectif restaient silencieux, mais ils auraient été assez réceptifs et auraient applaudi à la fin. Les joueurs se sont aussi fixés l’objectif de marquer dans le premier quart d’heure au retour, convaincus que cela sera suffisant pour signer une remontada héroïque. Rendez-vous dans un peu moins d’une semaine…