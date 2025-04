Le PSG a choqué toute l’Europe !

C’est un nouveau message qu’a envoyé le PSG à l’Europe entière mercredi soir. Les troupes de Luis Enrique ont fait un sacré pas en avant vers la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions en s’imposant 3-1 à la maison face à Aston Villa. Un résultat qui laisse tout de même une fenêtre de tir et des espoirs pour la formation anglaise en vue du match retour, mais au vu du contenu de la rencontre et des différences entre les deux équipes, le PSG est très très bien placé pour sceller sa qualification à Birmingham puisque comme le rappelle Opta, 92 % des équipes ayant gagné par deux buts d’écart au match aller d’un match de compétition européenne (hors qualifications) se sont qualifiées depuis la fin des buts à l’extérieur en 2022.

La suite après cette publicité

Si les Parisiens avaient déjà frappé un grand coup en sortant Liverpool, qui avait terminé premier de la phase de groupe de la compétition, ils ont encore prouvé qu’ils sont à prendre très au sérieux cette saison et qu’ils sont, avec le FC Barcelone, la meilleure équipe d’Europe en ce moment. Chez nos voisins européens, c’est clairement ce qu’on pense en tout cas. « Le PSG de Luis Enrique est une machine », titre par exemple le média espagnol Relevo, alors que Marca met en avant l’entraîneur espagnol du PSG : « la Luchoneta (référence à la Scaloneta, NDLR) veut tout rafler : le championnat, la coupe, la Ligue des Champions et le Mondial des Clubs ». « Le PSG écrase Emery », titre AS, qui souligne aussi l’importance de Lucho : « comme un torrent sans frein, avec de l’orgueil et de la fierté, des attributs que ce PSG n’avait pas avant l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a écrasé Aston Villa ».

L’Europe à genou devant le PSG

Le média espagnol a aussi été choqué par Désiré Doué, qui a encore impressionné son monde. « Une star est née. Le but hallucinant de la pépite de 19 ans de Luis Enrique », explique ainsi le média dans un autre article. En Angleterre, même constat concernant la force de ce PSG. « Luis Enrique est considéré comme l’entraîneur qui a finalement transformé le Paris Saint-Germain d’un groupe d’individualités en une équipe. […] Franchement, il est difficile d’imaginer que le PSG ne marque pas à Villa Park. […] Tout juste vainqueur de la Ligue 1 pour une quatrième saison consécutive, le PSG a les yeux rivés sur un objectif plus important, celui qui a échappé à Emery pendant son séjour ici. Sur la base de ce qu’on a vu jusqu’ici, il se peut qu’il ne doive plus attendre longtemps pour y parvenir », y va ainsi The Guardian, qui voit déjà le PSG en demie et même aller au bout. « Un coup de poignard dans le cœur, alors que Villa a été dominé par la meilleure équipe d’Europe », va même jusqu’à écrire The Telegraph.

La suite après cette publicité

En Italie, c’est forcément Khvicha Kvaratskhelia qui est mis en avant par les médias. Mais pas que. « Le PSG a fait le premier pas tant attendu vers les demi-finales de la Ligue des champions, en remportant le match aller des quarts de finale contre Aston Villa, grâce à une remontée 3-1 au Parc des Princes. Celui qui a contribué à signer le succès qui alimente le rêve des nouveaux champions de France, c’est Kvaratskhelia, auteur du but qui lance l’équipe de Luis Enrique vers la victoire », explique ainsi le Corriere dello Sport. « Le Paris Saint-Germain poursuit sa série de victoires en quarts de finale de la Ligue des champions contre Aston Villa et s’impose 3-1 à juste titre. L’équipe d’Enrique a dominé pendant presque tout le match et a su convaincre avec des buts de rêve. Cela signifie que le PSG a déjà un pied en demi-finale », explique Kicker en Allemagne, alors que Bild explique qu’il faudrait un « miracle » pour qu’Aston Villa passe face à ce PSG mardi prochain à Villa Park. L’Europe est prévenue…