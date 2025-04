PSG - Aston Villa : Désiré Doué a encore enfilé le costume de Golden Boy

C’est l’homme en forme du PSG depuis le début de l’année 2025. À Paris, si l’on parle énormément d’Ousmane Dembélé, à juste titre puisqu’il est le meilleur buteur du club cette saison avec 32 buts, le nom de Désiré Doué résonne souvent dans l’enceinte du Parc des Princes. Le néo-international français est devenu en quelques mois le chouchou des supporters. Ce soir, dès sa sortie du bus, le jeune attaquant de 19 ans a pu se rendre compte de sa cote de popularité qui a grimpé en flèche. Et il avait l’occasion d’embellir un peu plus son histoire parisienne dans ce quart de finale de C1 face à Aston Villa puisque Luis Enrique décidait de l’aligner d’entrée sur le front de l’attaque parisienne.

Celui qui a choqué les Anglais lors de son entrée à Anfield face à Liverpool avait l’occasion de récidiver face aux Villans. Et après un début de match brouillon avec des dribbles manqués, l’ancien Rennais a enfilé le costume de "Golden Boy". Déroutant dans le dribble, explosif sur les premiers appuis, il a fait souffrir la défense adverse avant de faire exploser le Parc des Princes. Alors que son équipe venait de concéder l’ouverture du score quelques minutes plus tôt, il égalisait d’une frappe exceptionnelle. Depuis l’extérieur de la surface, il prenait le meilleur sur son vis-à-vis avant d’envoyer un missile sous la barre d’un Emi Martinez collé sur sa ligne.

Une folle confiance en lui

Sa frappe venait taper la barre avant de finir sa course au fond des filets. Après ça, en pleine confiance, il n’est pas passé loin du but de l’année après avoir mystifié la défense anglaise d’une roulette et de plusieurs petits crochets dont il a le secret. En seconde période, il a profité des espaces laissés par Aston Villa pour se placer entre les lignes et combiner très justement avec ses partenaires. De quoi sortir sous une nouvelle ovation du Parc des Princes à la 70e. «Sur mon but, ma première intention était de centrer, j’ai vu qu’il n’y avait pas vraiment d’options donc j’ai tiré et elle est dedans. Quand on est entouré de grands joueurs, le jeu est fluide, je prends beaucoup de plaisir et je suis très content d’être dans cette équipe. Le plus beau but de la soirée ? C’est le mien, c’est le mien (rires)», confiait Doué au micro de Canal+.

La forme de l’ancien Rennais aide forcément ses coéquipiers. Buteur sur les 4 matches qu’il a joués depuis son retour de sélection, Désiré Doué impressionne les supporters et même ses coéquipiers. «Désiré Doué ? Il est incroyable. Ça fait plaisir d’avoir des joueurs comme Désiré. Il est dans une forme incroyable, comme Ousmane, Kvara, Bradley, Nuno. Tout le monde est très bien et ça fait plaisir, il faut en profiter, car on a un grand collectif», expliquait Vitinha en zone mixte. Après avoir choqué la presse anglaise pour sa performance face aux Reds, Désiré Doué risque encore de faire parler Outre-Manche ce jeudi matin. Cette fois, c’est pour son but XXL qui fait encore grimper sa cote en flèche, et vient confirmer son excellente forme du moment. Oui, Désiré Doué, de la génération 2005, est déjà l’un des meilleurs jeunes de la planète foot.