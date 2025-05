Barça : la sortie folle de Toni Kroos sur Pedri

Alors que se profilent une demi-finale retour de Ligue des Champions et un quatrième Clasico dans la saison, cette fois-ci en championnat, le FC Barcelone cristallise tous les regards, même ceux des Madrilènes. Et parmi ces ex-Madrilènes attentifs, l’Allemand Toni Kroos ne cache pas son admiration pour Pedri, qu’il considère comme «le meilleur du monde à son poste aujourd’hui.»

«Pour moi, un joueur comme Pedri est plus important que Lamine Yamal, Raphinha ou Lewandowski. Ce sont eux qui décident de l’issue des matchs. Ce n’est pas comme avec Messi, où l’on voit sa vitesse de déplacement. Pedri n’a pas l’air si rapide, mais il l’est vraiment», a analysé l’ancien milieu de terrain du Real Madrid et de la Mannschaft. Quand on est milieu de terrain et que les mots d’éloge viennent de Toni Kroos, l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire, il faut y prêter attention.