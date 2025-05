Ronaldo surpris ivre après le match de son club

Chaque jour qui passe amplifie un peu plus la cassure entre Ronaldo Nazario et les supporters de Valladolid. Les images du président du club quittant un restaurant madrilène en état d’ébriété sont devenues virales sur les réseaux sociaux, exaspérant encore plus les fans du Real Valladolid quelques heures après la défaite contre Barcelone. La Fédération des supporters du Real Valladolid a publié une vidéo de l’incident qui aurait eu lieu hier soir devant un célèbre restaurant madrilène. Sur les images, on voit Ronaldo très ivre et presque titubant alors qu’il descend des escaliers.

Alors que l’équipe, dernière de Liga, est déjà reléguée depuis plusieurs jours, les protestations des fans contre la gestion de Ronaldo Nazario se sont intensifiées ces dernières semaines, ce qui ne semble pas atteindre l’ancien attaquant star du Real Madrid et de l’Inter. L’ancien attaquant n’a pas assisté au match dans les tribunes, comme c’est son habitude cette saison, n’ayant été vu dans le stade de son club que lors de la première journée contre l’Espanyol. À la place, Ronaldo a assisté à la finale du Masters 1000 de Madrid entre Casper Ruud et Jack Draper, qui se tenait en même temps.