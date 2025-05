PSG (f) : Fabrice Abriel va être limogé ce matin !

Pendant que le Paris FC a vécu une semaine folle avec la montée en Ligue 1 chez les hommes et la victoire en Coupe de France chez les femmes, le PSG a lui concédé une deuxième défaite en championnat à Strasbourg alors que les féminines cédaient donc en finale de Coupe de France. Et cela va avoir un impact quasi immédiat, puisque selon les informations du Parisien, la direction du PSG a décidé de limoger Fabrice Abriel, l’entraîneur du PSG féminin.

Il paye là ses mauvais résultats, et ce alors que se profile la demi-finale des playoffs du championnat, dimanche prochain au Parc des Princes. La saison a été trop chaotique aux yeux des dirigeants parisiens, qui ont aussi constaté la rupture avec certaines cadres de l’effectif comme Geyoro et plus récemment Karchaoui. Successeur de Jocelyn Prêcheur, qui était apprécié par les joueuses, Abriel n’a pas fait l’unanimité en interne. Il devrait apprendre son limogeage ce lundi matin.