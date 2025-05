Torino : les ultras manifestent dans les rues contre la direction

Vu de l’extérieur, le Torino semble être un club lisse, ou tout va bien et qui n’est que très rarement inquiété, tant sportivement qu’économiquement. Un club correct, somme toute. Et c’est bien ce que reprochent avec une ardeur incroyable les tifosi du Toro depuis plusieurs semaines. Hier, les ultras turinois sont allés jusqu’à descendre dans la rue pour manifester leur mécontentement envers la direction.

Le point ciblé ? Urbano Cairo, le président du Torino, est accusé de vendre les meilleurs éléments de l’effectif sans nécessité financière chaque été, et de faire stagner un club qui pourrait viser plus haut par simple avarice. Ainsi, un cortège d’une ampleur inattendue a défilé dans les rues de Turin, brandissant banderoles, fumigènes et mégaphones pour faire entendre leur voix. Sur le terrain, le Torino est actuellement à la onzième place de Serie A, bien loin des places européennes.