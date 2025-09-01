Niels Nkounkou signe au Torino

Joli renfort pour le Torino. Le club italien vient d’annoncer l’arrivée d’un latéral gauche avec le Français Niels Nkounkou. Le joueur de 25 ans débarque d’Allemagne et de l’Eintracht Francfort.

«Le Torino Football Club a le plaisir d’annoncer qu’il a acquis les droits sur les performances sportives du footballeur Niels Patrick Nkounkou de l’Eintracht Francfort - sur la base d’un prêt, avec option et obligation d’achat sous réserve de la survenance de certaines conditions», peut-on lire dans un communiqué