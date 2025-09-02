Les grands perdants du mercato

C’est terminé pour un mercato estival 2025/2026 qui aura battu de nombreux records. Si beaucoup de clubs et de joueurs ont réussi à trouver leur bonheur durant l’été, cela n’a pas été le cas de tout le monde et ce n’est pas Neal Maupay qui dira le contraire. L’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a pas trouvé de nouveau point de chute et son avenir phocéen s’annonce compliqué. Pas utilisé sur ce début de saison et deux fois hors du groupe, l’ancien de Brighton ne manquait pas de pistes. Suivi par Lens et Nice en Ligue 1, il avait la cote en Espagne avec Getafe, Italie du côté de l’Udinese, du Genoa et de Sassuolo, mais aussi de la Turquie avec Trabzonspor. Finalement, il est resté à quai. Si le mercato reste ouvert dans certains championnats comme l’Arabie saoudite, la Turquie ou la Grèce, il va falloir faire vite sous peine de devoir attendre le mois de janvier. Quoi qu’il en soit de nombreuses options sont déjà abandonnées.

La suite après cette publicité

Dans une situation en club plus agréable, Lucas Stassin a néanmoins vu son départ de l’AS Saint-Étienne bloqué par ses dirigeants. Malgré une dernière charge du Paris FC qui a proposé 29 millions d’euros, les Verts n’ont pas cédé et réclamaient 42 millions d’euros. Le buteur belge de 20 ans sera précieux dans la quête du maintien pour les Stéphanois. Dans le registre jeune prometteur suivi par le Paris FC, mais resté dans son club, on peut compter sur Matthis Abline. Le joueur de 22 ans est resté à Nantes dans un climat de tension avec son coach Luis Castro. Poussant pour son départ, l’ancien Rennais aura été lié au Paris FC, à l’Olympique de Marseille, à Rennes ou encore à Sunderland sans pour autant changer d’air. Du côté du Paris Saint-Germain, Kang-in Lee est aussi resté. S’il aura un rôle de joker à prendre au sein du club francilien, il voulait obtenir plus de temps de jeu et aurait pu partir pour 30 millions d’euros et le même montant en bonus du côté de Nottingham Forest avant que les Franciliens mettent leur veto.

La suite après cette publicité

Des joueurs qui vont encore chercher à partir

En Premier League, il y a eu quelques départs avortés. Du côté d’Aston Villa, Emiliano Martinez aurait bien pu partir. Manchester United a tenté le coup avant de finalement acheter le portier belge Senne Lammens. De son côté, Galatasaray, autre prétendant de l’Argentin a préféré miser sur le local Uğurcan Çakır. Finalement, il va bien rester chez les Villans. Prêté à Aston Villa l’été dernier, Axel Disasi lui est bien parti pour rester à Chelsea. Pourtant hors des plans d’Enzo Maresca, le Français a été suivi par Monaco et Bournemouth mais aussi par le club saoudien de Neom. Cette option n’est pas terminée puisque le mercato saoudien prend fin le jeudi 11 septembre, mais il faudra se dépêcher. Toujours chez les Blues, Raheem Sterling est resté dans le loft. Prêté l’an dernier à Arsenal, l’ailier va devoir trouver une option exotique ou bien patienter au moins jusqu’en janvier en tribunes.

Défenseur central de Crystal Palace arrivant à un an de la fin de son contrat, Marc Guéhi pensait aller du côté de Liverpool, mais le transfert avorté d’Igor Julio (parti à West Ham) à mis fin à l’opération. Resté chez les Eagles, l’international anglais va devoir patienter avant de trouver un autre point de chute, mais il a l’avantage d’être toujours dans les plans d’Oliver Glasner pour cette saison. Espéré à l’Olympique de Marseille et désiré au Real Betis Balompié, Dani Ceballos n’est pas parti. Il est resté au Real Madrid qui semble compter sur lui. Sa situation reste bonne même s’il devrait encore avoir un rôle de joker comme lors des précédentes saisons.

La suite après cette publicité

Espéré par l’Inter Milan, Ademola Lookman réclame son départ de l’Atalanta depuis des semaines et a même séché l’entraînement. Le Bayern Munich et Galatasaray ont tenté leur chance en fin de mercato. Le club turc a encore jusqu’au vendredi 12 septembre pour espérer boucler l’opération. Absent des premiers matches de la saison, le Nigérian espère encore partir et s’il n’y parvient pas du côté de la Turquie, sa réintégration s’annonce compliquée. Devenu remplaçant à l’AS Roma, Artem Dovbyk était suivi par Villarreal qui a préféré Georges Mikautadze, l’AC Milan, Naples ou encore Besiktas. Le buteur ukrainien est resté chez les Giallorossi.