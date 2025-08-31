Francfort : Niels Nkounkou a donné son feu vert et va rejoindre le Torino

Selon nos informations, le dossier Niels Nkounkou est désormais bouclé entre toutes les parties. Après l’accord trouvé hier entre le Torino et l’Eintracht Francfort (prêt payant à 1,5 M€ avec option d’achat fixée à 6 M€) que nous vous révélions, le joueur a donné son feu vert définitif à l’opération.

Nkounkou est attendu dans les prochaines heures à Turin afin de passer sa visite médicale préalable à l’officialisation de son arrivée. Il devrait même être présent au stade pour Torino - Fiorentina ce soir. Une recrue qui vient combler la recherche prioritaire d’un latéral gauche par le club grenat, tandis que la direction reste active pour attirer également un défenseur central d’ici la fin du mercato.