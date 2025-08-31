Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Serie A

Francfort : Niels Nkounkou a donné son feu vert et va rejoindre le Torino

Par Valentin Feuillette
1 min.
Nkounkou @Maxppp

Selon nos informations, le dossier Niels Nkounkou est désormais bouclé entre toutes les parties. Après l’accord trouvé hier entre le Torino et l’Eintracht Francfort (prêt payant à 1,5 M€ avec option d’achat fixée à 6 M€) que nous vous révélions, le joueur a donné son feu vert définitif à l’opération.

La suite après cette publicité

Nkounkou est attendu dans les prochaines heures à Turin afin de passer sa visite médicale préalable à l’officialisation de son arrivée. Il devrait même être présent au stade pour Torino - Fiorentina ce soir. Une recrue qui vient combler la recherche prioritaire d’un latéral gauche par le club grenat, tandis que la direction reste active pour attirer également un défenseur central d’ici la fin du mercato.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Bundesliga
Francfort
Torino

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Bundesliga Bundesliga
Francfort Logo Eintracht Francfort
Torino Logo Torino
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier