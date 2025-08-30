Torino : accord total avec Francfort pour Niels Nkounkou

Sky Italia révélait plus tôt dans la journée l’intérêt concret du Torino pour Niels Nkounkou. Nous sommes en mesure de confirmer que les choses se sont accélérées. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre l’Eintracht Francfort et le club grenat pour un prêt payant de 1,5 million d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 6 millions. Désormais, la balle est dans le camp du joueur de 24 ans que la direction turinoise tentera de convaincre dans les prochaines heures

Le profil de Nkounkou, capable d’évoluer aussi bien comme latéral que dans l’axe, a séduit Marco Baroni et les dirigeants du Toro, en quête depuis plusieurs semaines de ce fameux latéral gauche. Une arrivée qui viendrait combler une priorité, même si le club reste encore actif sur le marché, avec la recherche d’un défenseur central supplémentaire d’ici à la clôture du mercato lundi soir.