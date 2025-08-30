Serie A : Côme chute contre Bologne, l’Atalanta et Parme dos à dos

La deuxième journée de Serie A se poursuivait ce samedi avec deux rencontres programmées à 18h30. Sur la pelouse de Bologne, Côme, troisième au coup d’envoi, a concédé sa première défaite de la saison. Décisif au retour des vestiaires, Orsolini a permis aux locaux d’empocher 3 points.

Dans l’autre rencontre du jour, l’Atalanta Bergame, tenu en échec par Pise le week-end dernier, n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face à Parme. Cutrone répondant à Pasalic. Au classement, Côme est 7e juste devant Bologne et l’Atalanta Bergame.