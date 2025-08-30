Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Serie A : Côme chute contre Bologne, l’Atalanta et Parme dos à dos

Par Josué Cassé
Cesc Fàbregas avec Côme. @Maxppp
terminé - 18:30 Parme 1 Atalanta 1
terminé - 18:30 Bologne 1 Côme 0

La deuxième journée de Serie A se poursuivait ce samedi avec deux rencontres programmées à 18h30. Sur la pelouse de Bologne, Côme, troisième au coup d’envoi, a concédé sa première défaite de la saison. Décisif au retour des vestiaires, Orsolini a permis aux locaux d’empocher 3 points.

La suite après cette publicité

Dans l’autre rencontre du jour, l’Atalanta Bergame, tenu en échec par Pise le week-end dernier, n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face à Parme. Cutrone répondant à Pasalic. Au classement, Côme est 7e juste devant Bologne et l’Atalanta Bergame.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Côme
Atalanta
Parme
Bologne

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Côme Logo Côme
Atalanta Logo Atalanta
Parme Logo Parme
Bologne Logo Bologne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier