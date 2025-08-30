BL : Leverkusen cale encore, l’Eintracht Francfort enchaîne

Ce samedi, le traditionnel multiplex de 15h30 avait lieu en Bundesliga. Battu lors de la première journée, le Bayer Leverkusen avait à cœur de se ressaisir sur la pelouse du Werder Brême. Gagnant 3-1 à la 64e minute de jeu et en supériorité numérique, les hommes d’Erik Ten Hag se sont pourtant écroulés en concédant des buts de Schmidt (76e) et Coulibaly (90+4e). Un nul qui ne fait pas les affaires du B04 qui continue de patiner en ce début de saison.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Leverkusen 1 2 -1 0 1 1 4 5 15 Brême 1 2 -3 0 1 1 4 7

Vainqueur de son premier match, l’Eintracht Francfort a poursuivi sur sa lancée avec une belle victoire à Hoffenheim (1-3). Orphelin de Xavi Simons, le RB Leipzig s’est imposé ce samedi face à Heidenheim (2-0). L’attaquant brésilien Romulo, recrue phare de l’été du RBL, s’est illustré en ouvrant son compteur avec le RasenBallsport. Pour finir, Stuttgart s’est imposé sur la plus petite des marges contre le Borussia Mönchengladbach.

Tous les résultats de 15h30

Hoffenheim 1-3 Eintracht Francfort : Prömel (90+1e) / Doan (17e, 27e) et Uzun (51e)

RB Leipzig 2-0 Heidenheim : Baumgartner (48e) et Rômulo (78e)

VfB Stuttgart 1-0 Borussia M’Gladbach : Andrés (79e)

Werder Brême 3-3 Bayer Leverkusen : Schmid (44e, sp), Schmidt (76e) et Coulibaly (90+4e) / Schick (5e, 64e, sp) et Tillman (35e)