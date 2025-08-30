Menu Rechercher
Côme : tout est bouclé pour l’arrivée de Diego Carlos

Diego Carlos sous le maillot de Séville @Maxppp

Selon nos informations, tout est désormais réglé pour l’arrivée de Diego Carlos à Côme en provenance du Fenerbahçe. Le défenseur brésilien va rejoindre le club lombard sous la forme d’un prêt payant estimé à environ 3 M€, sans qu’aucune option d’achat ne soit incluse dans l’accord. Après plusieurs jours de discussions, les différentes parties ont trouvé un terrain d’entente et l’opération est désormais finalisée.

D’après nos indiscrétions, l’ancien joueur de Nantes est attendu en Lombardie dans les prochaines heures afin de finaliser son arrivée. La visite médicale est programmée pour demain, suivie de l’officialisation de son prêt par le club. Un renfort de taille pour Côme, qui continue de se renforcer avec ambition pour la saison à venir.

