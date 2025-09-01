Menu Rechercher
Francfort : le Torino relance les négociations pour Aurèle Amenda

Par Valentin Feuillette
1 min.
Aurèle Amenda @Maxppp

Selon nos informations, après l’officialisation de Niels Nkounkou, le Torino se tourne désormais vers Aurèle Amenda pour renforcer son secteur défensif. Les discussions avec Francfort ont été relancées après des contatcs préliminaires durant l’été, et les négociations restent ouvertes à quelques heures de la fermeture du mercato. Les Turinois cherchent toujours activement un renfort en défense centrale avant ce soir.

Toujours selon nos informations, le Torino serait prêt à proposer un prêt avec option d’achat pour concrétiser l’arrivée d’Amenda. Plusieurs plans B restent également envisagés, signe que la direction turinoise veut sécuriser sa défense quoi qu’il arrive dans les dernières heures du marché des transferts.

