Real Madrid : les 6 coupables sont désignés après le fiasco face à Arsenal

Le Real Madrid est allé au tapis. Hier soir, les Merengues ont été mis KO par Arsenal, qui s’est imposé 3 à 0 en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League. Les Gunners ont bien été aidés par deux uppercuts signés Declan Rice. Ce dernier a envoyé deux superbes coups francs dans les filets de Thibaut Courtois avant que Mikel Merino finisse le travail. Un succès mérité pour les Londoniens qui ont livré un combat parfait face aux tenants du titre, qui n’ont pas été à la hauteur de l’évènement. La presse ibérique n’a d’ailleurs pas épargné la formation de Carlo Ancelotti, à l’image de Relevo. «On ne va pas dire que le Real Madrid est KO, mais c’est tout sauf une équipe de football. Le résultat est désormais immuable et personne ne peut y remédier, mais presque pire, bien pire, que le 3-0 était la performance, l’image, de l’équipe, surtout en seconde période.»

Le trio offensif prend cher

Le média poursuit : «l’entraîneur, incrédule, figé, sur la touche à cause de ce qu’il voyait. Des footballeurs pétrifiés qui poursuivaient le ballon avec leurs yeux incapables de même appuyer pour essayer de le récupérer et, au moins, de terminer le match dans la surface adverse. La seule chose que nous avons manqué de voir était l’effigie de Florentino Pérez dans la loge présidentielle. J’imagine que le président a accumulé la colère et l’indignation de l’entraîneur et des joueurs.» Sur la Cadena SER, Alvaro Benito a aussi chargé les Merengues. « Je ne vois aucune autre équipe de haut niveau où certains joueurs sont aussi paresseux en phase défensive. Je n’en connais aucune. Arsenal n’a aucune paresse. Ils courent comme des avions. L’équipe du Real Madrid joue confortablement. Les attaquants sont très à l’aise. Ils ne se battent pas pour un ballon direct. Ils ne se battent pas pour un ballon.»

Puis il a ajouté : «ils vivent très confortablement, et dans le football d’aujourd’hui, le confort n’est généralement pas associé au succès. C’est la responsabilité de Carlo Ancelotti et des joueurs eux-mêmes. C’est la responsabilité de tous. Un joueur qui veut devenir champion, comme Vinicius, Mbappé, etc…, est le premier à devoir faire les efforts.» Hier soir, la formation espagnole n’a pas été à la hauteur. Mais certains joueurs sont plus critiqués que d’autres ce mercredi matin. En premier lieu, on retrouve les trois joueurs offensifs, à savoir Vinicius Jr, Rodrygo et Kylian Mbappé, qui est un poil moins critiqué que les Brésiliens puisqu’il a été un peu plus actif en première période. Mais on est loin du compte pour le trio magique. Marca a attaqué fort.

Camavinga se fait tailler

«Une autre nuit où Vinicius ne s’est pas présenté. Et il y en a déjà quelques-unes. L’absence du Brésilien est plus qu’inquiétante pour une équipe du Real Madrid qui a plus que jamais besoin de lui. Rodrygo n’était pas beaucoup mieux non plus, et son niveau a également baissé en 2025. Mbappé ? Bon, il n’était pas vraiment dans un grand jour non plus, mais au moins il a eu un tir au but et a montré un certain défi face à la défaite. Il le dit toute l’année : "si je marque des buts et que nous ne gagnons pas de titres…" » La publication espagnole a aussi donné de mauvaises notes aux trois hommes. Vini Jr a obtenu un 4 avec le commentaire suivant : «on ne sait pas où il était toute la soirée, mais pas à l’Emirates.» Rodrygo, «méconnaissable» et telle «une ombre», a écopé d’un 4, tout comme Mbappé.

AS, qui pense que «Vinicius et Mbappé condamnent Ancelotti», est encore plus dur. La publication ibérique a donné la note de 1 à Vinicius Jr, qui a été «mauvais». Même chose pour Rodrygo, qui a été «le membre le plus absent de l’équipe». KM9, lui, a obtenu un 3. Il a été combatif mais en échec selon le média espagnol. Mais les trois offensifs ne sont pas les seuls à prendre cher aujourd’hui. La presse ibérique allume notamment David Alaba, titulaire au poste de latéral gauche. AS, qui lui a donné un 3, parle d’une apparition «douteuse» de l’Autrichien à ce poste. Comme lu, Eduardo Camavinga n’a pas convaincu, lui qui a été expulsé en fin de match. Le Français, qui a fait «des erreurs grossières» et «qui a de nouveau souffert», a obtenu un 3. Enfin, Carlo Ancelotti, qui a avoué être responsable de la défaite, est pointé du doigt. Outre ses choix, son attitude a été critiquée. «Mikel Arteta l’a fait contre un rival résigné, les bras croisés et sans âme, exposé pour son irresponsabilité défensive et une fragilité tactique qui défie directement Ancelotti.» Les coupables sont connus !