Thierry Henry a adoré Désiré Doué

Désiré Doué a de nouveau marqué le coup hier en Ligue des Champions. Après s’être distingué contre Liverpool lors du tour précédent, l’ailier de 19 ans s’est signalé par un but d’anthologie qui a permis au PSG d’égaliser contre Aston Villa. Son tir est d’autant plus difficile qu’un défenseur était en train de le gêner au moment de sa frappe. C’est ce qu’admire Thierry Henry, qui a dû inscrire quelques buts dans cette position durant sa carrière. Le consultant présent sur le plateau de CBS hier soir a énuméré les qualités de l’ancien Rennais et espère qu’il va montrer tout son talent encore longtemps.

«Doué était presque inarrêtable. Chez lui, les gens peuvent voir les dribbles, sa finition, ses compétences, la conscience de l’endroit où il s’est positionné entre les lignes. Mais ce qui est réellement exceptionnel, c’est d’avoir été capable de générer de la force lorsque quelqu’un vous pousse alors que vous êtes sur le point de tirer. Ce n’est pas facile, faites-moi confiance. S’il est comme ça, être capable de mettre Barcola sur le banc, qui a été en équipe nationale avant lui… C’est un talent spécial. J’espère qu’il restera ainsi et qu’il pourra durer très longtemps. C’est un très bon joueur.» L’intéressé appréciera.