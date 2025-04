Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué adoubés par l’Europe, le vestiaire du Real Madrid implose dans tous les sens

Le duo Kvaratskhelia-Doué régale

Mené 1-0 par Aston Villa, le PSG a renversé la situation grâce à deux bijoux signés Désiré Doué et Kvaratskhelia, avant de creuser l’écart en fin de match par Nuno Mendes. «Coups de génies», titre L’Equipe. Malgré une large domination, les Parisiens ont dû faire preuve de patience face à un bloc compact. «Paris assomme Villa», peut-on lire dans Le Parisien. Pour le média, Aston Villa l’a joué façon boîte de conserve. Difficile à ouvrir, mais une fois que c’est fait le festin peut commencer. Ce fut le cas en seconde période où tout s’est accéléré. Et si le PSG a encore une fois montré sa force collective, c’est surtout grâce à ses deux artistes du soir : Désiré Doué et Kvaratskhelia. C’est tout d’abord la naissance d’un crack en ce qui concerne le Français, la métamorphose d’un virtuose surenchéri Le Parisien. Mais c’est aussi un duo qui a conquis l’Europe. Dans Sport, la prestation des deux joueurs a désarmé Aston Villa. Dans le Mundo Deportivo, Kvaradona prend le relais de Mbappé. Mbappé ne manque à personne, écrit le journal espagnol. Enfin, La Gazzetta dello Sport estime que Kvara, Doué et Mendes ont été les bourreaux des Villains ce soir.

Ça chauffe pour Carlo Ancelotti

Dans Sport, on parle de l’ennemi du Barça, le Real Madrid. Et c’est pas la fête. Madrid traverse une crise profonde. La Claque 3-0 contre Arsenal a provoqué un large mécontentement au sein du Madridismo, qui critique Ancelotti pour ses choix tactiques, notamment ses trois changements limités. Les joueurs sont également pointés du doigt pour leur manque d’engagement et d’agressivité après avoir encaissé les buts. Carlo Ancelotti semble avoir perdu le contrôle de son vestiaire madrilène, comme en témoigne la débâcle contre Arsenal. Des tensions avec des cadres comme Vinicius, Camavinga ou Mbappé révèlent une cassure dans le groupe. L’Italien, autrefois maître dans l’art de gérer les égos, ne parvient plus à imposer son autorité. Le manque d’énergie et d’engagement des joueurs renforce cette impression de fin de cycle.

Raphinha égale Messi

Dans l’autre choc de la soirée, il y avait aussi le FC Barcelone qui a déroulé contre Dortmund. «Quel festival» titre Sport. Une victoire 4-0 et une option sérieuse prise pour les demi-finales. Raphinha, Lewandowski et Lamine Yamal ont chacun brillé, inscrivant un but et se montrant décisifs. Le collectif catalan, parfaitement orchestré par Hansi Flick, a dominé l’équipe allemande de bout en bout. Raphinha a été exceptionnel, auteur d’un but et deux passes décisives. Le Brésilien totalise désormais 19 contributions décisives en C1, égalant la meilleure saison de Messi en 2011-12. Lewandowski, lui, a inscrit un doublé et approche les 100 buts sous le maillot blaugrana.