Arsenal : un cadre de la défense très incertain contre Paris

Absent de la feuille de match contre Bournemouth ce samedi, Jurrien Timber n’était pas simplement mis au repos par mesure de prévention par Mikel Arteta. Inquiet, le manager basque a botté en touche au moment d’évoquer l’état de santé de ses cadres Timber et Odegaard, qui lui a été aperçu boitant bas sur la pelouse après un duel. «Confiant? Pour le moment, non, car il n’a pas été capable de jouer aujourd’hui (samedi) et nous rejouons dans quatre jours», a expliqué Arteta en évoquant la situation de Timber.

La suite après cette publicité

Pour Odegaard, c’est autrement plus inquiétant pour Arteta, qui «n’a pas encore eu l’occasion de parler au médecin pour me donner des nouvelles, donc je ne sais pas comment il se sent.» Après Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Jesus, Jorginho et Riccardo Calafiori, Timber et Odegaard pourraient être les septième et huitièmes forfaits des Gunners pour la demi-finale de Ligue des Champions contre Paris.