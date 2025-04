PSG - Aston Villa : Emiliano Martinez a vécu un véritable enfer au Parc

Les retrouvailles s’annonçaient électriques, elles l’ont été. Emiliano Martinez était de retour en France ce mercredi pour affronter le PSG. Et si pour lui, la France est associée à un doux souvenir, celui du Mondial 2022, voire même la victoire face au LOSC en Ligue Europa Conférence la saison dernière, pour les Français, le portier argentin rappelle le manqué de Kolo Muani et donc cette défaite en finale de Coupe du Monde. Et comme à son habitude, Emi Martinez avait commencé son "show" et ses provocations avant même le début de ce quart de finale. À sa sortie de l’avion en arrivant à Paris, il s’était présenté avec une casquette spéciale où l’on pouvait apercevoir le coq français en dessous du logo de l’Argentine et les 3 étoiles.

Alors forcément, comme au Stade Pierre Mauroy l’an passé, Martinez s’attendait à un accueil tendu au Parc des Princes. Cela n’a pas manqué. Lors de la reconnaissance terrain, il a été accueilli par des chants insultants. «Martinez, c’est une salo..», pouvait-on entendre dans les tribunes du Parc. Le gardien argentin a été ensuite la cible des sifflets et de la bronca parisienne pendant 90 minutes, sur chaque ballon touché, sur chaque dégagement. Et comme si cela ne suffisait pas, il a aussi eu le droit à d’autres chants insultants pendant le match cette fois. « Martinez hijo de p… », entendait-on résonner dans l’enceinte parisienne. Pas de quoi perturber un homme qui s’attendait à cette ambiance et qui commence à avoir l’habitude.

Chahuté mais pas perturbé

Pendant une bonne partie de la rencontre, il a réalisé des parades rassurantes et s’est interposé devant les attaquants parisiens. Mais cette soirée ne pouvait pas encore bien se passer pour Martinez qui a posé les genoux à terre trois fois. Et à chaque fois, il n’a pu qu’admirer les chefs-d’œuvre des Parisiens. Cela a commencé par une merveille de frappe de Désiré Doué. L’ancien Rennais a placé un ballon sous la barre d’un Martinez battu et impuissant. Cette impuissance, le gardien d’Aston Villa l’a aussi ressenti au moment où Khvicha Kvaratskhelia a décidé de faire danser la défense anglaise et d’envoyer une mine sous la barre.

Enfin, pour couronner le tout, le gardien de 32 ans est tombé dans la feinte de Nuno Mendes en fin de match alors qu’Hakimi avait aussi planté un but poussant l’Argentin à la faute (finalement signalé hors-jeu). Une soirée compliquée pour lui donc qu’il aurait sans doute aimé éviter. Mais si l’on peut dire qu’il n’a pas semblé impressionné par l’accueil du public parisien, Emiliano Martinez, qui a montré qu’il était bien un gardien talentueux, n’a rien eu de son côté ce mercredi soir. Des attaquants en feu en face, un public hostile, en bref, l’ancien d’Arsenal a vécu un enfer qu’il voudra vite zapper en se tournant vers le match retour.