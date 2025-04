Real Madrid : Vinicius Junior a tranché pour son avenir

Le Real Madrid sent le vent du boulet. Depuis mardi soir et sa défaite en quart de finale aller de Ligue des Champions sur la pelouse d’Arsenal (3-0), le club espagnol a lancé l’opération Remontada. Il faudra réaliser un exploit majuscule pour retourner la situation, tant les Merengues sont passés à côté de leur sujet. Certains joueurs sont particulièrement visés après s’être manqués. C’est par exemple le cas de Vinicius Junior, lequel est en train d’accumuler les griefs depuis quelques semaines. «C’était un mauvais match. On va devoir faire mieux et se battre au Bernabeu. Il s’est toujours passé des choses dans ce stade et on peut le faire une nouvelle fois.»

Le Brésilien promet d’être à la hauteur mercredi prochain lors du quart de finale retour, alors qu’il est accusé par les médias espagnols de ne pas avoir fourni les efforts nécessaires durant cette déroute. Il n’est pas le seul puisque Kylian Mbappé, Rodrygo ou encore Jude Bellingham - les stars de l’équipe - en prennent pour leur grade. Plus globalement, l’accumulation de grands noms sur le terrain met à jour un certain déséquilibre collectif au Real Madrid. Depuis le début de la saison et la signature de Mbappé, Carlo Ancelotti ne trouve pas la solution pour obtenir un ensemble aussi solide que cohérent. Il y a déjà eu 5 défaites en Liga, autant en C1.

Vinicius Jr n’est pas convaincu par l’offre saoudienne

En alignant les stars en attaque, le champion d’Europe en titre perd de la consistance défensive. Des solutions existent pour le technicien italien, lequel est d’ailleurs sur la sellette. Il faut soit sacrifier l’un des attaquants, quitte à s’attirer des ennuis dans le vestiaire, soit vendre au mercato. Tous les regards se tournent alors vers Vinicius Junior, annoncé dans le viseur de l’Arabie saoudite depuis l’été dernier. Une proposition pour un contrat de 5 ans et un salaire cumulé d’un milliard d’euros a même circulé à plusieurs reprises, alors qu’une offre de transfert pour un joueur sous contrat jusqu’en 2027 rapporterait très gros. De quoi s’offrir une nouvelle équipe.

La Saudi Pro League n’a d’ailleurs jamais caché son intérêt pour le Brésilien. « Bien sûr, on aimerait l’avoir mais cela dépend des clubs. Les quantités dont on parle sont exagérées, mais notre argent est utilisé pour augmenter la valeur de la ligue » lâchait Mohammed Basrawi, le directeur général du département de communication et marketing du championnat saoudien. Les chiffres donnent le vertige et de quoi faire réfléchir le 2e du dernier Ballon d’Or mais d’après les informations d’El Larguero sur la Cadena Ser, Vinicius Jr ne serait pas convaincu par la durée du contrat et préférerait une période plus courte de deux ans, ce que refusent les Saoudiens.

Reprise des discussions pour une prolongation

Ces derniers ne débourseront pas l’équivalent du plus gros transfert de l’histoire pour seulement deux saisons, et courir le risque de voir l’ailier s’en aller libre pour retourner vers l’Europe. Face à ce blocage, la tendance serait plutôt à une prolongation au Real Madrid pour deux à trois ans supplémentaires. Les discussions auraient même repris au point que l’optimisme est maintenant de mise. Arrivé à Madrid en 2018 pour 45 M€ en provenance de Flamengo, le Brésilien s’avance plutôt pour poursuivre cette aventure, plutôt que de céder aux sirènes saoudiennes. Autre conséquence : les problèmes tactiques du Real sont donc toujours d’actualité.