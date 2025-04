Real Madrid : Vinicius Junior promet l’enfer à Arsenal

Ce mardi soir, le Real Madrid a complètement coulé. Balayé 3-0 par Arsenal, le club merengue a subi une incroyable déconvenue et se retrouve en position très compliquée avant le match retour prévu mercredi prochain. Dos au mur, les Madrilènes devront montrer un tout autre visage du côté de l’Estadio Santiago Bernabeu sous peine de sortir rapidement de la compétition.

Voulant répondre à son statut de champion en titre de la Ligue des Champions, Vinicius Junior a adressé un message conquérant sur ses réseaux sociaux : «pas d’excuses, c’était un mauvais match. On va devoir faire mieux et se battre au Bernabeu. Il s’est toujours passé des choses dans ce stade et on peut le faire une nouvelle fois. Les Gunners sont prévenus. »