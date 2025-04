Un ancien joueur du Real Madrid conseille de vendre Vinicius Jr

L’avenir de Vinicius Jr est toujours aussi flou. Alors que l’intérêt du championnat saoudien est plus présent que jamais et a même été confirmé par des autorités saoudiennes, certains Madrilènes sont en faveur d’une vente. Dans un entretien accordé à El Desmarque, le coach et ancien joueur du Real Madrid pendant 7 saisons Luis Milla a confié qu’il vendrait le Brésilien.

« Si j’étais directeur sportif, je vendrais Vinicius et ferais venir un attaquant pour mettre Mbappé sur l’aile gauche. Je pense que Vini est un grand joueur, mais le club doit regarder l’image qu’il peut donner. Oui, la performance est là, mais l’image qu’il donne n’est pas la meilleure. Il a une belle cote sur le marché et le Real Madrid pourrait faire de grosses signatures avec cet argent », a-t-il confié, expliquant qu’il recruterait aussi Rodri et Dean Huijsen s’il était à la tête du club de la capitale espagnole. Le message est passé.