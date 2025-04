Le Real Madrid se tourne vers un nouveau nom pour le poste d’entraîneur

S’il y a un homme qui a plus perdu que les autres suite à cette défaite du Real Madrid face à Arsenal (3-0), c’est bien Carlo Ancelotti. Déjà contesté par une partie de l’opinion publique madrilène, le coach italien n’a pas réussi à faire déjouer l’équipe de son homologue Mikel Arteta. De gros problèmes collectifs, des joueurs qui ne semblent pas totalement impliqués et une animation offensive désastreuse ; le constat est terrible pour l’ancien entraîneur du PSG, et ces problèmes ne datent pas uniquement de ce duel contre les Gunners.

Autant dire qu’une élimination la semaine prochaine scellerait sûrement l’avenir du tacticien transalpin, à qui il reste une année de contrat. Et même en cas de nouvel exploit européen, il est fort possible qu’il soit remercié par Florentino Pérez. Forcément, une question se pose : qui pour le remplacer ? Pour la direction du Real Madrid, il n’y a aucun doute : Xabi Alonso est le favori. Seulement, même si certains journalistes espagnols sont convaincus qu’il rejoindra Madrid cet été, l’ancien milieu de terrain merengue pourrait rester à Leverkusen une saison encore selon la presse allemande, et cela pousserait les Madrilènes à devoir explorer d’autres pistes.

Jürgen Klopp annoncé au Real Madrid

Si le fantasme d’un retour de Zinedine Zidane sur le banc du Bernabéu est déjà revenu sur la table, les décideurs du club le plus prestigieux de la planète explorent d’autres pistes. Et comme l’explique Mundo Deportivo, il y a un nouveau candidat pour le poste de locataire du banc madrilène : Jürgen Klopp. L’ancien entraîneur de Liverpool, qui travaille actuellement en tant que directeur du football pour le groupe Red Bull, est ainsi une des alternatives en cas d’échec de la piste Alonso.

Reste aussi à voir si l’idée de prendre les commandes du Real Madrid séduira l’Allemand, qui semble plutôt heureux dans son nouveau rôle dans les bureaux et clairement pas pressé de reprendre un club. Toujours est-il que celui qui a fait le bonheur de Liverpool pendant tant d’années reste loin derrière Xabi Alonso dans la liste de souhaits du Real Madrid, et que la décision finale du coach du Bayer Leverkusen est très attendue à Madrid…