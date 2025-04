Comment le FC Barcelone est passé d’être la risée de l’Europe au favori pour la Ligue des Champions

Qui du PSG ou du FC Barcelone est la meilleure équipe d’Europe actuellement ? Les deux formations impressionnent, et chacun aura son avis, mais ce qui est certain, c’est que ce Barça fait de nouveau peur en Europe. Dix ans après son dernier titre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, et après avoir essuyé certaines humiliations en Europe, le club catalan est de nouveau un candidat sérieux au sacre final. L’époque où ce FC Barcelone était souvent impuissant face à ses rivaux européens et servait parfois de souffre-douleur ou de sparring partner est clairement révolue…

Face au Borussia Dortmund, l’écurie d’Hansi Flick a pu montrer toute sa panoplie. Une équipe qui est capable d’étourdir l’adversaire en le soumettant à de longues phases de possession, tout comme elle est aussi capable d’attaquer en transition rapide et de passer de sa surface à la surface rivale en trois passes. Plutôt solide derrière, dominatrice au milieu et létale devant, cette équipe n’a que très peu de faiblesses et parvient à s’adapter à tous les contextes qui se présentent face à elle. Pour les médias catalans, il n’y a pas de doutes, Hansi Flick a tout changé au Barça et il est le principal responsable de cette forme étincelante.

Ce Barça, c’est du très sérieux

Mais surtout, l’équipe est portée par plusieurs individualités. Même si on parle du Barça d’Hansi Flick et non du Barça de Raphinha ou du Barça de Pedri, forcer est de constater que l’Allemand peut s’appuyer sur un groupe très performant. Et il en est là aussi responsable. Contre le Borussia Dortmund, il n’y avait aucune recrue sur la pelouse, et ce sont les mêmes joueurs qui étaient déjà là la saison dernière qui ont joué. Pour un résultat et un contenu bien différent de ce qu’on voyait avec Xavi et cette défaite en quarts face au PSG l’an dernier. Mais dans son effectif, le Barça compte actuellement au moins 4 joueurs qui peuvent prétendre à une place dans le top 10 du prochain Ballon d’Or : Raphinha, qui marche sur l’eau, Robert Lewandowski qui enchaîne les buts, le maître à jouer Pedri et l’étincelant Lamine Yamal.

Des vedettes bien épaulées par des joueurs de complément comme Frenkie de Jong, qui montre enfin son meilleur visage, par un Alejandro Baldé retrouvé ou un Íñigo Martínez qui s’est affirmé comme le taulier derrière. Même les joueurs moins habituels comme Fermin Lopez ou Ferran Torres parviennent à se hisser au niveau des titulaires lorsqu’ils sont utilisés. Si Hansi Flick reste mesuré lorsqu’il est interrogé sur la possibilité de faire le triplé cette saison, la presse catalane elle s’est déjà bien enflammée depuis un moment déjà…